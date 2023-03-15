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"Це сигнал від путіна": Данілов відреагував на інцидент над Чорни морем

15 березня 2023 13:47
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Олексій Данілов
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Інцидент над Чорним морем, під час якого російський винищувач намагався перехопити американський безпілотник, свідчить про те, що президент росії володимир путін прагне розширити "зону конфлікту".

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов у своєму Twitter.

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Реакція Данілова

"Інцидент з американським БпЛА MQ-9 Reaper, спровокований росією в Чорному морі,— це сигнал путіна про готовність до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін. Тактика ва-банк — постійне підвищення ставок в умовах стратегічного програшу в надії на зміну обставин", — написав він.

Що передувало

14 березня американські військові повідомили, що над Чорним морем російський винищувач зіткнувся з американським безпілотником, у результаті чого Військово-повітряні сили США були змушені збити свій безпілотний літальний апарат.

За їх інформацією, безпілотник MQ-9 Reaper проводив "звичайну операцію" в міжнародному повітряному просторі.

"Фактично цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до катастрофи обох літаків. Літаки США і членів Альянсу продовжуватимуть діяти в міжнародному повітряному просторі, і ми закликаємо росіян поводитись професійно і безпечно", — заявив генерал ВПС США Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі і Африці.

Реакція росії

Міністерство оборони росії виступило з заявою щодо інциденту з американським безпілотником над Чорним морем. У російському відомстві заявляють, що безпілотник MQ-9 Reaper у Чорному морі наблизився до окупованого Криму й нібито летів із порушеннями. 

У відомстві також заявили, що російські винищувачі "не вступали в контакт" із безпілотним літальним апаратом і "благополучно повернулися на аеродром базування". 

Нагадаємо, ​​​​15 березня росіяни опублікували відео інциденту з американським безпілотником над Чорним морем. 

Російська сторона опублікувала відеозапис, зроблений з літака Су-27. На ньому можна побачити американський безпілотник, який був пошкоджений росіянами.

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