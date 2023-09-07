Центр нацсопротивления рассказал, как захватчики запугивают студентов на оккупированной Херсонщине

Российские оккупанты на блокпосте. Фото: росСМИ

Враг продолжает давить на местных жителей оккупированных территорий. Так, в Херсонской области российские захватчики осуществляют "профилактику экстремизма" и проверяют телефоны у студентов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"В рамках "профилактики" оккупационные миньоны обходят помещения захваченных колледжей и училищ и осуществляют проверку телефонов студентов. Конечно, главным вниманием "правохранителей" является именно поиск украинских приложений на телефоне и доказательств чтения украинских СМИ", — говорится в материале.

Отмечается, что захватчики угрожают расправой и призывают "сдавать тех, кто не лоялен к оккупационным властям".

Напомним, что в течение суток, 5 сентября, российские террористы совершили 65 обстрелов по Херсонской области и Херсону из разного типа вооружения. Из-за атаки оккупантов три человека ранены.

Также мы сообщали, что российские оккупанты 3 сентября обстреляли поселок Солнечный Херсонской области. В результате пострадал 11-летний мальчик.

Добавим, что в биосферном заповеднике "Аскания Нова" снова пожар. Пылает около 7 тысяч гектаров территории участка "Южный".