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На Херсонщині внаслідок російської атаки постраждав 11-річний хлопчик

4 вересня 2023 16:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Херсонщині внаслідок російської атаки постраждав 11-річний хлопчик
Наслідки російського обстрілу. Ілюстративне фото: Херсонська ОВА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти вчора, 3 вересня, обстріляли селище Сонячне, що на Херсонщині. Внаслідок цього постраждав 11-річний хлопчик.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Учора у селищі Сонячне Херсонської громади під удар ворога потрапив 11-річний хлопчик. У нього діагностували мінно-вибухову травму, а також поранення ніг. У стані середньо тяжкості потерпілого доставили до лікарні. Медики роблять все можливе, аби вберегти дитяче життя та здоровʼя", — зазначив він.

Скриншот допису

Обстріли регіону 

За минулу добу ворог здійснив 57 обстрілів Херсонської області. Окупанти випустили 271 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників та авіації.

Раніше російські терористи обстріляли Херсонську область. Внаслідок удару по Білозерці загинув місцевий житель.

Нагадаємо, 2 вересня росіяни обстріляли Херсонську область. Так, через удар окупантів по Бериславському району загинув мирний житель.

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