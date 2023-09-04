На Херсонщині внаслідок російської атаки постраждав 11-річний хлопчик
Російські окупанти вчора, 3 вересня, обстріляли селище Сонячне, що на Херсонщині. Внаслідок цього постраждав 11-річний хлопчик.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Який стан у дитини
"Учора у селищі Сонячне Херсонської громади під удар ворога потрапив 11-річний хлопчик. У нього діагностували мінно-вибухову травму, а також поранення ніг. У стані середньо тяжкості потерпілого доставили до лікарні. Медики роблять все можливе, аби вберегти дитяче життя та здоровʼя", — зазначив він.
Обстріли регіону
За минулу добу ворог здійснив 57 обстрілів Херсонської області. Окупанти випустили 271 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників та авіації.
Раніше російські терористи обстріляли Херсонську область. Внаслідок удару по Білозерці загинув місцевий житель.
Нагадаємо, 2 вересня росіяни обстріляли Херсонську область. Так, через удар окупантів по Бериславському району загинув мирний житель.