Центр стратегических коммуникаций назвал главные проблемы оккупантов на войне

Российская армия в Украине

Оккупационные подразделения российской армии в Украине неэффективны, воюя исключительно живой силой. Кроме того, у оккупантов крайне низкое морально-психологическое состояние.

Об этом сообщает пресс-служба Центра стратегических коммуникаций.

Главная проблема захватчиков

Как отметили аналитики Центра, у российской армии, ведущей войну в Украине, есть целый ряд системных проблем.

Одной из главных проблем есть неэффективность оккупационного контингента. Российская армия не может выполнять поставленные задачи никак иначе, кроме как заваливая противника трупами своих солдат.

Логистика и финансы

В российской армии серьезный провал в логистике и подразделениях.

На катастрофически низком уровне медицинская помощь, а также вопрос о выплате денежного содержания военнослужащим.

Нравственный аспект

Еще одной системной проблемой армии россии является крайне низкое морально-психологическое состояние.

Свидетельством чему являются многочисленные видеообращения к командованию, неуставные отношения, алкоголизм, наркомания, дезертирство.

Для этого российское командование прибегает к поистине драконовским мерам, таким как заградительные отряды, пытки и расстрелы своих же военнослужащих.

Напомним, на днях в очередном перехвате телефонных разговоров прозвучали слова о том, что оккупанты жалуются на случаи дезертирства военных.

Фото из российских СМИ