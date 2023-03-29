Центр стратегических коммуникаций назвал главные проблемы оккупантов на войне
Оккупационные подразделения российской армии в Украине неэффективны, воюя исключительно живой силой. Кроме того, у оккупантов крайне низкое морально-психологическое состояние.
Об этом сообщает пресс-служба Центра стратегических коммуникаций.
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Главная проблема захватчиков
Как отметили аналитики Центра, у российской армии, ведущей войну в Украине, есть целый ряд системных проблем.
Одной из главных проблем есть неэффективность оккупационного контингента. Российская армия не может выполнять поставленные задачи никак иначе, кроме как заваливая противника трупами своих солдат.
Логистика и финансы
В российской армии серьезный провал в логистике и подразделениях.
На катастрофически низком уровне медицинская помощь, а также вопрос о выплате денежного содержания военнослужащим.
Нравственный аспект
Еще одной системной проблемой армии россии является крайне низкое морально-психологическое состояние.
Свидетельством чему являются многочисленные видеообращения к командованию, неуставные отношения, алкоголизм, наркомания, дезертирство.
Для этого российское командование прибегает к поистине драконовским мерам, таким как заградительные отряды, пытки и расстрелы своих же военнослужащих.
Напомним, на днях в очередном перехвате телефонных разговоров прозвучали слова о том, что оккупанты жалуются на случаи дезертирства военных.
Фото из российских СМИ