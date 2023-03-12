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Втрати російської армії наближаються до 160 тисяч людей: нове зведення Генштабу

12 березня 2023 08:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Збройні сили України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Збройні сили України продовжують знищувати окупантів. Так, минулої доби, 11 березня українські військові ліквідували 1090 російських солдатів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Втрати окупантів

Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 березня 2023 такі:

  • особового складу — близько 159090 (+1090) осіб ліквідовано;
  • танків — 3466 (+8) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 6769 (+7) одиниць;
  • артилерійських систем — 2487 (+4) одиниць;
  • РСЗВ — 493 (+0) одиниць;
  • засоби ППО — 259 (+2) одиниць;
  • літаків — 304 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 289 (+0) м
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2108 (+0);
  • крилаті ракети — 907 (+0);
  • кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5348 (+4) одиниць;
  • спеціальна техніка — 242 (+0).

Нагадаємо, що протягом минулої доби на східному кордоні України тривали бойові дії між українськими Збройними силами та сепаратистами, яких підтримують війська росії. За цей період українські війська відбили 92 атаки на 5 напрямках та провели 10 успішних ударів по позиціях противника.

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