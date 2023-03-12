Втрати російської армії наближаються до 160 тисяч людей: нове зведення Генштабу

Збройні сили України

Збройні сили України продовжують знищувати окупантів. Так, минулої доби, 11 березня українські військові ліквідували 1090 російських солдатів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати окупантів

Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 березня 2023 такі:

особового складу — близько 159090 (+1090) осіб ліквідовано;

танків — 3466 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин — 6769 (+7) одиниць;

артилерійських систем — 2487 (+4) одиниць;

РСЗВ — 493 (+0) одиниць;

засоби ППО — 259 (+2) одиниць;

літаків — 304 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 289 (+0) м

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2108 (+0);

крилаті ракети — 907 (+0);

кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5348 (+4) одиниць;

спеціальна техніка — 242 (+0).

Нагадаємо, що протягом минулої доби на східному кордоні України тривали бойові дії між українськими Збройними силами та сепаратистами, яких підтримують війська росії. За цей період українські війська відбили 92 атаки на 5 напрямках та провели 10 успішних ударів по позиціях противника.