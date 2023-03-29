Центр стратегічних комунікацій назвав головні проблеми окупантів на війні
Окупаційні підрозділи російської армії в Україні є неефективними, воюючи винятково живою силою. Крім того, у окупантів вкрай низький морально-психологічний стан.
Про це повідомляє пресслужба Центру стратегічних комунікацій.
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Головна проблема загарбників
Як зазначили аналітики Центру, у російської армії, яка веде війну в Україні, є ціла низка системних проблем.
Однією з головних проблем є неефективність окупаційного контингенту. Російська армія не може виконувати поставлені завдання ніяк інакше, ніж завалюючи противника трупами своїх солдатів.
Логістика і фінанси
У російської армії серйозний провал у логістиці та забезпечення підрозділів.
На катастрофічно низькому рівні медична допомога, а також питання виплати грошового утримання військовослужбовцям.
Моральний аспект
Ще однією системною проблемою армії рф є її вкрай низький морально-психологічний стан.
Свідченням чого є численні відеозвернення до командування, нестатутні відносини, алкоголізм, наркоманія, дезертирство.
Задля цього російське командування вдається до воістину драконівських заходів, як от — загороджувальні загони, катування і розстріли своїх же військовослужбовців.
Нагадаємо, днями у черговому перехопленні телефонних розмов прозвучали слова про те, що окупанти скаржаться на випадки дезертирства військових.
Фото з російських ЗМІ