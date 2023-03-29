Центр стратегічних комунікацій назвав головні проблеми окупантів на війні

Російська армія в Україні

Окупаційні підрозділи російської армії в Україні є неефективними, воюючи винятково живою силою. Крім того, у окупантів вкрай низький морально-психологічний стан.

Про це повідомляє пресслужба Центру стратегічних комунікацій.

Головна проблема загарбників

Як зазначили аналітики Центру, у російської армії, яка веде війну в Україні, є ціла низка системних проблем.

Однією з головних проблем є неефективність окупаційного контингенту. Російська армія не може виконувати поставлені завдання ніяк інакше, ніж завалюючи противника трупами своїх солдатів.

Логістика і фінанси

У російської армії серйозний провал у логістиці та забезпечення підрозділів.

На катастрофічно низькому рівні медична допомога, а також питання виплати грошового утримання військовослужбовцям.

Моральний аспект

Ще однією системною проблемою армії рф є її вкрай низький морально-психологічний стан.

Свідченням чого є численні відеозвернення до командування, нестатутні відносини, алкоголізм, наркоманія, дезертирство.

Задля цього російське командування вдається до воістину драконівських заходів, як от — загороджувальні загони, катування і розстріли своїх же військовослужбовців.

Нагадаємо, днями у черговому перехопленні телефонних розмов прозвучали слова про те, що окупанти скаржаться на випадки дезертирства військових.

Фото з російських ЗМІ