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Цифра поражает: сколько погибших оккупантов идентифицировали за последние две недели

11 августа 2023 19:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Цифра поражает: сколько погибших оккупантов идентифицировали за последние две недели
Раненый русский оккупант на фронте. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Издание "Медиазона" совместно с "BBC Украина" и волонтерами продолжают устанавливать имена погибших русских солдат в войне против Украины. За последние две недели идентифицировали еще более 1300 новых лиц.

Об этом сообщает "Медиазона".

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Сообщается, что за последние две недели благодаря публичным сообщениям удалось установить имена 1351 оккупанта, ликвидированных в Украине.

"Как и в предыдущие недели, мы замечаем чуть больше обычного роста числа погибших военнослужащих ракетных войск и артиллерии", — говорится в сообщении.

По информации издания, среди погибших за этот период — четыре офицера-подполковника РФ. Вместе с тем фиксируют увеличение количества жертв из Московской области.

Всего в список убитых солдат РФ входит примерно 30 003 имени.

Напомним, за последние сутки, 10 августа, ВСУ уничтожили около 580 российских оккупантов. Также русская армия теряет танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.

Также мы писали, что российские военные несут огромные утраты в войне. Для того чтобы скрыть реальные цифры погибших, оккупанты кремируют умерших "собратьев" вблизи Мелитополя.

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