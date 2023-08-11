Цифра вражає: скільки загиблих окупантів ідентифікували за останні два тижні

Поранений російський окупант на фронті. Фото: росЗМІ

Видання "Медіазона" спільно з "BBC Україна" та волонтерами продовжують встановлювати імена загиблих російських солдатів у війні проти України. Відтак, за останні два тижні ідентифікували ще понад 1300 нових осіб.

Про це повідомляє "Медіазона".

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Повідомляється, що за останні два тижні завдяки публічним повідомленням вдалося встановити імена 1351 окупанта, яких ліквідували в Україні.

"Як і в попередні тижні, ми помічаємо трохи більше ніж зазвичай зростання кількості загиблих військовослужбовців ракетних військ та артилерії", — йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, серед загиблих за цей період — чотири офіцери-підполковники РФ. У той же час фіксують збільшення кількості жертв з Московської області.

Усього до списку вбитих солдатів РФ входить приблизно 30 003 імені.

Нагадаємо, за останню добу, 10 серпня, ЗСУ знищили близько 580 російських окупантів. Також російська армія втрачає танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу техніку.

Також ми писали, що російські військові несуть великі втрати у війні. Для того щоб приховати реальні цифри загиблих, окупанти кремують померлих "побратимів" поблизу Мелітополя.