Этой ночью главный удар врага был по Хмельнитчине, — Игнат

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: АрмияInform

В этот раз главный удар захватчики нанесли по Хмельнитчине. Большинство ракет были сбиты силами ПВО Украины.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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"Большая часть крылатых ракет была сбита силами Противовоздушной обороны. Сейчас количество сбитых вражеских объектов уточняется" , — рассказал Игнат.

Спикер воздушных сил подчеркнул, что основной удар был нанесен ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Кроме того, был нанесен удар с самолетов.

"Был взлет самолетов Ту-95. Они наносили удары ракетами Х-101 и Х-555. Также были "Кинжалы" со стороны Тамбова через территорию Беларуси. Пока не ясно, пускали их с земли или из самолетов", — рассказал Игнат.

Ранее мы уже сообщали, 6 августа взрывы прогремели в Хмельницкой области. Россия беспощадно атакует регион, осыпая его ракетами, что связано с попытками врага ударить по военному аэродрому в одном из населенных пунктов.