Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Этой ночью главный удар врага был по Хмельнитчине, — Игнат arrow

Этой ночью главный удар врага был по Хмельнитчине, — Игнат

6 августа 2023 07:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Этой ночью главный удар врага был по Хмельнитчине, — Игнат
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: АрмияInform
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В этот раз главный удар захватчики нанесли по Хмельнитчине. Большинство ракет были сбиты силами ПВО Украины.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Читайте также:

Куда целился враг этой ночью

"Большая часть крылатых ракет была сбита силами Противовоздушной обороны. Сейчас количество сбитых вражеских объектов уточняется" , — рассказал Игнат.

Спикер воздушных сил подчеркнул, что основной удар был нанесен ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Кроме того, был нанесен удар с самолетов.

"Был взлет самолетов Ту-95. Они наносили удары ракетами Х-101 и Х-555. Также были "Кинжалы" со стороны Тамбова через территорию Беларуси. Пока не ясно, пускали их с земли или из самолетов", — рассказал Игнат.

Ранее мы уже сообщали, 6 августа взрывы прогремели в Хмельницкой области. Россия беспощадно атакует регион, осыпая его ракетами, что связано с попытками врага ударить по военному аэродрому в одном из населенных пунктов.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз