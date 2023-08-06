Ракетный обстрел Хмельницкой области ночью 6 августа продолжается

Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: серия взрывов
В Хмельнитчине прозвучала серия повторных взрывов ночью, 6 августа. Регион пытается отразиться от российских ракет.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Повторные взрывы в Хмельницкой области ночью 6 августа
Обновлено 04:09. В Хмельницкой области снова раздаются взрывы.
Обновлено 04:10. "В Хмельницкой области снова серия взрывов. Работает ПВО", — сообщают в Хмельницкой ОВА.
Обновлено 04:12. В ряде областей прозвучали отбои воздушных тревог. Однако в большинстве регионов угроза продолжается.
Напомним, что сегодня ночью, 6 августа, в Хмельницкой области слышен ряд громких взрывов. В регионе также есть угроза удара БпЛА.
Также мы писали, что ночью 6 августа появилась информация о взрывах в Хмельницкой области. Регион отбивается от БпЛА, там работает ПВО.
Добавим, что в Киевской области ночью, 6 августа, раздаются взрывы. Ранее сообщалось о группе ракет в воздушном пространстве региона.