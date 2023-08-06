Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: серия взрывов arrow

Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: серия взрывов

6 августа 2023 04:07
обновлено: 04:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ракетный обстрел Хмельницкой области ночью 6 августа продолжается
Пожар разгорается после взрыва. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Хмельнитчине прозвучала серия повторных взрывов ночью, 6 августа. Регион пытается отразиться от российских ракет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Повторные взрывы в Хмельницкой области ночью 6 августа

Обновлено 04:09. В Хмельницкой области снова раздаются взрывы.

Обновлено 04:10. "В Хмельницкой области снова серия взрывов. Работает ПВО", — сообщают в Хмельницкой ОВА.

Источник: t.me/khmelnytskaODA

Обновлено 04:12. В ряде областей прозвучали отбои воздушных тревог. Однако в большинстве регионов угроза продолжается.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что сегодня ночью, 6 августа, в Хмельницкой области слышен ряд громких взрывов. В регионе также есть угроза удара БпЛА.

Также мы писали, что ночью 6 августа появилась информация о взрывах в Хмельницкой области. Регион отбивается от БпЛА, там работает ПВО.

Добавим, что в Киевской области ночью, 6 августа, раздаются взрывы. Ранее сообщалось о группе ракет в воздушном пространстве региона.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз