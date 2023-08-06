Ракетный обстрел Хмельницкой области ночью 6 августа продолжается

Пожар разгорается после взрыва. Фото: google.com

В Хмельнитчине прозвучала серия повторных взрывов ночью, 6 августа. Регион пытается отразиться от российских ракет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Повторные взрывы в Хмельницкой области ночью 6 августа

Обновлено 04:09. В Хмельницкой области снова раздаются взрывы.

Обновлено 04:10. "В Хмельницкой области снова серия взрывов. Работает ПВО", — сообщают в Хмельницкой ОВА.

Источник: t.me/khmelnytskaODA

Обновлено 04:12. В ряде областей прозвучали отбои воздушных тревог. Однако в большинстве регионов угроза продолжается.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что сегодня ночью, 6 августа, в Хмельницкой области слышен ряд громких взрывов. В регионе также есть угроза удара БпЛА.

Также мы писали, что ночью 6 августа появилась информация о взрывах в Хмельницкой области. Регион отбивается от БпЛА, там работает ПВО.

Добавим, что в Киевской области ночью, 6 августа, раздаются взрывы. Ранее сообщалось о группе ракет в воздушном пространстве региона.