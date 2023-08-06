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Цієї ночі головний удар ворога був по Хмельниччині, — Ігнат

6 серпня 2023 07:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Цієї ночі головний удар ворога був по Хмельниччині, — Ігнат
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Цього разу головний удар загарбники завдали по Хмельниччині. Більшість ракет були збиті силами ППО України.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. 

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"Більша частина крилатих ракет була збита силами Протиповітряної оборони. Наразі кількість збитих ворожих об'єктів уточнюється", — розповів Ігнат.

Речник повітряних сил наголосив, що основний удар було завдано ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Окрім того було завдано удару з літаків.

"Був зліт літаків Ту-95. Вони завдавали ударів ракетами Х-101 та Х-555. Також були "Кинджали" з боку Тамбова через територію Білорусі. Поки не зрозуміло, пускали їх з землі чиз літаків", — розповів Ігнат.

Раніше ми вже повідомляли, 6 серпня вибухи пролунали в Хмельницькій області. Росія нещадно атакує регіон, обсипаючи його ракетами, що пов'язано зі спробами ворога ударити по військовому аеродрому в одному з населених пунктів.

 

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