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Этой ночью силы ПВО уничтожили 30 крылатых ракет, — ПВО

6 августа 2023 08:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Этой ночью силы ПВО уничтожили 30 крылатых ракет, — ПВО
Бойцы ПВО Украины сбивают вражеские цели. Фото: Генеральный штаб ВСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

С вечера 5 августа по утро 6 августа 2023 года российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования, а также иранскими ударными дронами Shahed-136/131.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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В первой волне атаки вечером 5 августа враг применил 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и три аэробалистических ракеты Х-47 "Кинжал". 12 из 14 "Калибров" были уничтожены противовоздушной обороной. Относительно "Кинжалов" никакой информации не сообщалось.

В ночь на 6 августа враг продолжил атаковать ударными БпЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления, крылатыми ракетами "Калибр" — с акватории Черного моря и крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспия.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены все 27 ударных БпЛА Shahed-136/131, 5 из 6 ракет "Калибр" (вторая волна) и 13 из 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-10 /х555.

В общей сложности за несколько волн атак с вечера 5-го до утра 6-го августа 2023 года противник применил 70 средств воздушного нападения.

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Силами ПВО збито 30 крылатых ракет и 27 ударных дронов. Фото: ПВО

В общей сложности силами противовоздушной обороны было уничтожено 17 крылатых ракет "Калибр", 13 крылатых ракет Х-101/Х-555; 27 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Ранее мы сообщали, этой ночью враг нанес главный удар по Хмельнитчине.

Напомним, сегодня ночью, 6 августа, во Львовской области гремели взрывы. Работали силы ПВО.

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