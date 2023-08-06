Этой ночью силы ПВО уничтожили 30 крылатых ракет, — ПВО
С вечера 5 августа по утро 6 августа 2023 года российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования, а также иранскими ударными дронами Shahed-136/131.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Ночной обстрел Украины
В первой волне атаки вечером 5 августа враг применил 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и три аэробалистических ракеты Х-47 "Кинжал". 12 из 14 "Калибров" были уничтожены противовоздушной обороной. Относительно "Кинжалов" никакой информации не сообщалось.
В ночь на 6 августа враг продолжил атаковать ударными БпЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления, крылатыми ракетами "Калибр" — с акватории Черного моря и крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспия.
Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены все 27 ударных БпЛА Shahed-136/131, 5 из 6 ракет "Калибр" (вторая волна) и 13 из 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-10 /х555.
В общей сложности за несколько волн атак с вечера 5-го до утра 6-го августа 2023 года противник применил 70 средств воздушного нападения.
В общей сложности силами противовоздушной обороны было уничтожено 17 крылатых ракет "Калибр", 13 крылатых ракет Х-101/Х-555; 27 ударных БпЛА Shahed-136/131.
Ранее мы сообщали, этой ночью враг нанес главный удар по Хмельнитчине.
Напомним, сегодня ночью, 6 августа, во Львовской области гремели взрывы. Работали силы ПВО.