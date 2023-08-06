Цієї ночі сили ППО знищили 30 крилатих ракет, — ППО

Бійці ППО України збивають ворожі цілі. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

З вечора 5 серпня до ранку 6-го серпня 2023 року російські загарбники завдали масованого ракетного удару по території України ракетами повітряного та морського базування, а також іранськими ударними дронами Shahed-136/131.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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У першій хвилі атаки увечері 5-го серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" та три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". 12 із 14 "Калібрів" було знищено протиповітряною обороною. Щодо "Кинджалів" ніякої інформації не повідомлялося.

У ніч проти 6 серпня ворог продовжив атакувати ударними БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку, крилатими ракетами "Калібр" — з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено усі 27 ударних БпЛА Shahed-136/131, 5 із 6 ракет "Калібр" (друга хвиля) та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555.

Тож загалом за кілька хвиль атак з вечора 5-го до ранку 6-го серпня 2023 року противник застосував 70 засобів повітряного нападу.

Сили ППО збили 30 крилатих ракет та 27 ударних БпЛА. Фото: ППО

Загалом силами протиповітряної оборони було знищено 17 крилатих ракет "Калібр", 13 крилатих ракет Х-101/Х-555; 27 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Раніше ми повідомляли, цієї ночі ворог завдав головного удару по Хмельниччині.

Нагадаймо, сьогодні вночі, 6 серпня, у Львівській області гриміли вибухи. Працювали сили ППО.