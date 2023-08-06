Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід arrow

Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

6 серпня 2023 04:38
оновлено: 04:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи у Львівській області вночі 6 серпня: ракети атакують Захід
Дим внаслідок вибуху в місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 6 серпня, у Львівській області гримлять вибухи. Попередньо працюють сили ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Оновлено 04:44. Прогриміли вибухи в Львівській області. Ймовірно, по ворожих ракетах відпрацювала ППО.

Оновлено 04:45. Наразі в більшості областей України відбій повітряної тривоги. Відбувається дорозвідка повітряного простору.


Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз