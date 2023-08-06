Вибухи у Львівській області вночі 6 серпня: ракети атакують Захід

Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід
6 серпня 2023 04:38
оновлено: 04:47
Дим внаслідок вибуху в місті. Фото: google.com
Вночі, 6 серпня, у Львівській області гримлять вибухи. Попередньо працюють сили ППО.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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