Отчет Генштаба ВСУ на утро 15 июля

Сбитый вражеский дрон. Фото: Google

Продолжаются 507 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Ночью враг нанес очередной удар иранскими ударными БпЛА "Shahed-136/131" и зенитными управляемыми ракетами по Украине.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Сообщается также, что за прошедшие сутки российские оккупанты ударили по территории Украины, применив:

17 беспилотников иранского производства типа "Shahed";

1 зенитную управляемую ракету с ЗРК С-300.

"В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины уничтожено 16 "шахедов"", — говорится в сообщении.

Кроме того, враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Напомним, силы обороны Украины продолжают оттеснять российских оккупантов на флангах вокруг Бахмута. В других донецких направлениях украинская армия держит оборону.