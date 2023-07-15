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Этой ночью враг целил по Украине дронами и ракетами, — Генштаб

15 июля 2023 06:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Отчет Генштаба ВСУ на утро 15 июля
Сбитый вражеский дрон. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжаются 507 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Ночью враг нанес очередной удар иранскими ударными БпЛА "Shahed-136/131" и зенитными управляемыми ракетами по Украине.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба ВСУ на утро 15 июля

Сообщается также, что за прошедшие сутки российские оккупанты ударили по территории Украины, применив:

  • 17 беспилотников иранского производства типа "Shahed";
  • 1 зенитную управляемую ракету с ЗРК С-300.

"В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины уничтожено 16 "шахедов"", — говорится в сообщении.

Кроме того, враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Напомним, силы обороны Украины продолжают оттеснять российских оккупантов на флангах вокруг Бахмута. В других донецких направлениях украинская армия держит оборону.

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