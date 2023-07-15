Этой ночью враг целил по Украине дронами и ракетами, — Генштаб
Продолжаются 507 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Ночью враг нанес очередной удар иранскими ударными БпЛА "Shahed-136/131" и зенитными управляемыми ракетами по Украине.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Отчет Генштаба ВСУ на утро 15 июля
Сообщается также, что за прошедшие сутки российские оккупанты ударили по территории Украины, применив:
- 17 беспилотников иранского производства типа "Shahed";
- 1 зенитную управляемую ракету с ЗРК С-300.
"В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины уничтожено 16 "шахедов"", — говорится в сообщении.
Кроме того, враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Напомним, силы обороны Украины продолжают оттеснять российских оккупантов на флангах вокруг Бахмута. В других донецких направлениях украинская армия держит оборону.