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Цієї ночі ворог цілив по Україні дронами та ракетами, — Генштаб

15 липня 2023 06:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 15 липня
Збитий ворожий дрон. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 507 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Вночі ворог завдав чергового удару іранськими ударними БпЛА "Shahed-136/131" та зенітними керованими ракетами по Україні. 

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України. 

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 15 липня 

Повідомляється також, що протягом минулої доби російські окупанти ударили по території України, застосувавши:

  • 17 безпілотників іранського виробництва типу "Shahed";
  • 1 зенітну керовану ракету із ЗРК С-300.

"В результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено 16 "шахедів", — йдеться в повідомленні.

Крім того, ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, сили оборони України продовжують відтісняти російських окупантів на флангах навколо Бахмута. На інших донецьких напрямках українська армія тримає оборону.

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