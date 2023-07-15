Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 15 липня 

Збитий ворожий дрон. Фото: Google

Триває 507 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Вночі ворог завдав чергового удару іранськими ударними БпЛА "Shahed-136/131" та зенітними керованими ракетами по Україні.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

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Повідомляється також, що протягом минулої доби російські окупанти ударили по території України, застосувавши:

17 безпілотників іранського виробництва типу "Shahed";

1 зенітну керовану ракету із ЗРК С-300.

"В результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено 16 "шахедів", — йдеться в повідомленні.

Крім того, ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, сили оборони України продовжують відтісняти російських окупантів на флангах навколо Бахмута. На інших донецьких напрямках українська армія тримає оборону.