Цієї ночі ворог цілив по Україні дронами та ракетами, — Генштаб
Триває 507 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Вночі ворог завдав чергового удару іранськими ударними БпЛА "Shahed-136/131" та зенітними керованими ракетами по Україні.
Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.
Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 15 липня
Повідомляється також, що протягом минулої доби російські окупанти ударили по території України, застосувавши:
- 17 безпілотників іранського виробництва типу "Shahed";
- 1 зенітну керовану ракету із ЗРК С-300.
"В результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено 16 "шахедів", — йдеться в повідомленні.
Крім того, ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Нагадаємо, сили оборони України продовжують відтісняти російських окупантів на флангах навколо Бахмута. На інших донецьких напрямках українська армія тримає оборону.