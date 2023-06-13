Этой ночью враг целил по Украине ракетами и дронами, — Генштаб
Продолжаются 475 сутки героического противостояния украинского народа против вооруженной агрессии РФ. Воины ВСУ сдерживают неприятеля, не дают ему захватить еще больше украинской территории.
Сегодня ночью РФ в очередной раз нанесла удары по Украине. Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"Предварительно, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. Также нанес авиационный удар 4 "шахедами", 1 — уничтожен нашими защитниками", — говорится в сообщении Генштаба.
Напомним, СМИ утверждают, что в Украине усиливается мобилизация. Это связано с началом долгожданного контрнаступления Сил обороны Украины.
Из-за необходимости ВСУ в большом количестве людей будут призывать, в частности:
- снятых с учета по состоянию здоровья;
- мужчин в возрасте от 28 до 60 лет, считавшихся годными или ограниченно годными;
- мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, приходящих на контрактную службу или состоящих на военном учете.