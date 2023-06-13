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Этой ночью враг целил по Украине ракетами и дронами, — Генштаб

13 июня 2023 06:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Этой ночью враг целил по Украине ракетами и дронами, — Генштаб
Военные выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжаются 475 сутки героического противостояния украинского народа против вооруженной агрессии РФ. Воины ВСУ сдерживают неприятеля, не дают ему захватить еще больше украинской территории.

Сегодня ночью РФ в очередной раз нанесла удары по Украине. Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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"Предварительно, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. Также нанес авиационный удар 4 "шахедами", 1 — уничтожен нашими защитниками", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, СМИ утверждают, что в Украине усиливается мобилизация. Это связано с началом долгожданного контрнаступления Сил обороны Украины.

Из-за необходимости ВСУ в большом количестве людей будут призывать, в частности:

  • снятых с учета по состоянию здоровья;
  • мужчин в возрасте от 28 до 60 лет, считавшихся годными или ограниченно годными;
  • мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, приходящих на контрактную службу или состоящих на военном учете.

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