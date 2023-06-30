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Этой ночью враг целил по Украине ракетами и шахедами, — Генштаб

30 июня 2023 06:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Этой ночью враг целил по Украине ракетами и шахедами, — Генштаб
Украинские воины выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжаются 492 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Сегодня ночью Россия нанесла очередной ракетно-авиационный удар, применив иранские ударные БПЛА типа "Shahed" и зенитные управляемые ракеты с С-300.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба ВСУ на утро 30 июня

Сообщается, что за прошедшие сутки противник применил 6 зенитных управляемых ракет с С-300 по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья и Чугуева.

"За прошедшие сутки враг нанес 29 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе предупреждают, что очень высока вероятность ракетных и авиационных ударов по Украине.

Напомним, контрнаступление Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении продолжается широким фронтом. Силы обороны Украины перехватили стратегическую инициативу.

На участке южного фронта Ровнополь — Володино украинская армия имеет частичный успех.

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