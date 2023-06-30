Этой ночью враг целил по Украине ракетами и шахедами, — Генштаб
Продолжаются 492 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Сегодня ночью Россия нанесла очередной ракетно-авиационный удар, применив иранские ударные БПЛА типа "Shahed" и зенитные управляемые ракеты с С-300.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Отчет Генштаба ВСУ на утро 30 июня
Сообщается, что за прошедшие сутки противник применил 6 зенитных управляемых ракет с С-300 по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья и Чугуева.
"За прошедшие сутки враг нанес 29 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в сообщении.
Также в Генштабе предупреждают, что очень высока вероятность ракетных и авиационных ударов по Украине.
Напомним, контрнаступление Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении продолжается широким фронтом. Силы обороны Украины перехватили стратегическую инициативу.
На участке южного фронта Ровнополь — Володино украинская армия имеет частичный успех.