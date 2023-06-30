ЦІєї ночі ворог цілив по Україні ракетами та "шахедами", — Генштаб

Українські воїни виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 492 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару застосувавши іранські ударні БпЛА типу Shahed та зенітні керовані ракети із С-300.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 30 червня

Повідомляється, що минулої доби противник застосував 6 зенітних керованих ракет із С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя та Чугуєва.

"Протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться в повідомленні.

Також у Генштабі попереджають, що дуже високою залишається ймовірність ракетних та авіаційних ударів по Україні.

Нагадаємо, контрнаступ Збройних сил України на Бахмутському напрямку триває широким фронтом. Сили оборони України перехопили тут стратегічну ініціативу.

На ділянці південного фронту Рівнопіль — Володине українська армія має частковий успіх.