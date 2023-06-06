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Этой ночью враг выпустил по Украине 35 крылатых ракет, — Генштаб

6 июня 2023 06:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Этой ночью враг выпустил по Украине 35 крылатых ракет, — Генштаб
Украинские воины во время выполнения боевого задания. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжаются 468 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинские воины сдерживают врага, пытаются вытеснить с оккупированных территорий. В эту ночь силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины .

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"6 июня 2023 года, в период с 00.30 по 04.00 ч. российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Атаковали традиционно — из района Каспийского моря из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс", — говорится в сообщении Генштаба.

Там сообщили, что большинство Х-101/Х-555 направлялось в направлении столицы — в зону ответственности воздушного командования "Центр".

Данные Генштаба ВСУ. Фото: Скриншот

Напомним, в США дали оценку того, насколько украинская армия готова к контрнаступлению . По словам генерала США Марка Милли "Украина очень хорошо подготовлена", однако о результатах говорить рано.

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