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Круглосуточная борьба с врагом — Сырский показал эффектные кадры уничтожения техники и пехоты РФ

24 марта 2024 16:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Круглосуточная борьба с врагом — Сырский показал эффектные кадры уничтожения техники и пехоты РФ
Уничтожение вражеской техники. Фото: скриншот из видео Сырского
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинские бойцы круглосуточно сражаются с противником на фронте. Военные с помощью дронов нанесли многочисленные удары по технике и личному составу российских войск.

Соответствующее видео опубликовал в Telegram главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в воскресенье, 24 марта.

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Главнокомандующий показал эпические кадры, на которых видно, как бойцы ВСУ дают достойный отпор врагу на фронте. Воины с помощью дронов из воздуха атакуют места дислокации солдат РФ и уничтожают их военную технику.

"Кадры уничтожения вражеской техники и вооружения. Ни днем, ни ночью наши воины не дают противнику передышки и срывают планы оккупантов", — написал Сырский.

Напомним, бойцы Нацгвардии нанесли сокрушительный удар с воздуха по позициям оккупантов на фронте. Они поразили вражескую пехоту в окопе с помощью дрона.

Также мы писали, что пограничники Гвардии наступления "Помста" на Бахмутском направлении уничтожили российский БТР-82А.

война
россияне
Украина
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военная техника
оккупанты
Александр Сырский
фронт

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