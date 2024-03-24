Круглосуточная борьба с врагом — Сырский показал эффектные кадры уничтожения техники и пехоты РФ

Уничтожение вражеской техники. Фото: скриншот из видео Сырского

Украинские бойцы круглосуточно сражаются с противником на фронте. Военные с помощью дронов нанесли многочисленные удары по технике и личному составу российских войск.

Соответствующее видео опубликовал в Telegram главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в воскресенье, 24 марта.

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Главнокомандующий показал эпические кадры, на которых видно, как бойцы ВСУ дают достойный отпор врагу на фронте. Воины с помощью дронов из воздуха атакуют места дислокации солдат РФ и уничтожают их военную технику.

"Кадры уничтожения вражеской техники и вооружения. Ни днем, ни ночью наши воины не дают противнику передышки и срывают планы оккупантов", — написал Сырский.

Напомним, бойцы Нацгвардии нанесли сокрушительный удар с воздуха по позициям оккупантов на фронте. Они поразили вражескую пехоту в окопе с помощью дрона.

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