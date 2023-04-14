Цинизм зашкаливает: путинские пропагандисты не видят конфликта между РФ и Украиной

У Путина цинично заявили, что у России нет конфликта с Украиной. Фото: АFP

Путинский советник Владимир Медынский ошеломил своим циничным заявлением. Мол, между Россией и Украиной "нет конфликта". В полномасштабной войне пропагандист видит только так называемый "конфликт традиционных колониалистов".

Об этом советник президента РФ заявил в интервью российскому пропагандистскому изданию "РБК".

Читайте также:

Медынский не считает всех украинцев "бандеровцами". По его мнению, есть лишь часть "идеологически зомбированных" и, якобы, нужно отличать "украинский режим, украинский народ и прочее".

"Я не чувствую ненависти к украинскому народу и Украине. Мне глубоко симпатичен украинский народ. Там во мне много крови намешано, поэтому я говорю, что я настоящий россиянин, чего только не намешано. И я чувствую огромную любовь к этой земле и ее истории, и ее героическом прошлом" , — говорит российский пропагандист.

При этом он называет Украину "неотделимой частью "русского мира" и "частью русской земли".

"К сожалению, есть конфликт традиционных колониалистов, которые столетиями строили успешные колониальные империи, с территорией, которая не захотела быть колонией. Нас хотели сделать колонией из 17 века, то одни, то другие, то третьи.... Кто только не хотел сделать из нас колонию. Теперь очередной круг" , — добавляет Медынский.

Советник Путина при этом считает, что проведение так называемой "спецоперации" было "неизбежным".

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль назвал лицо, виновное в жестокости российских военных, казнивших украинского воина. По его словам, это Владимир Путин.