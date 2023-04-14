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Цинізм зашкалює: путінські посіпаки не бачать конфлікту між РФ та Україною

14 квітня 2023 01:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Цинізм зашкалює: путінські посіпаки не бачать конфлікту між РФ та Україною
У Путіна цинічно заявили, що у Росії немає конфлікту з Україною. Фото: АFP
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Путінський радник Володимир Мединський приголомшив своєю цинічною заявою. Мовляв, між Росією та Україною "немає конфлікту". У повномасштабній війні пропагандист бачить лише так званий "конфлікт традиційних колоніалістів".

Про це радник президента РФ заявив в інтерв'ю російському пропагандистському виданню "РБК".

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Мединський не вважає всіх українців "бандерівцями". На його думку, є лише частина "ідеологічно зазомбованих" і, начебто, потрібно відрізняти "український режим, український народ та інше".

"Я не відчуваю ненависті до українського народу і України. Мені глибоко симпатичний український народ. Там в мені багато крові намішано, тому я кажу, що я справжній росіянин, чого тільки не намішано. І я відчуваю величезну любов до цієї землі і її історії, і її героїчному минулому", — каже російський пропагандист.

При цьому він називає Україну "невіддільною частиною "руського міра" та "частиною руської землі".

"На жаль, маємо конфлікт традиційних колоніалістів, які століттями будували успішні колоніальні імперії, з територією, яка не захотіла бути колонією. Нас хотіли зробити колонією з 17 століття, то одні, то інші, то треті.... Хто тільки не хотів зробити з нас колонію. Тепер чергове коло", — додає Мединський.

Радник Путіна при цьому вважає, що проведення так званої "спецоперації" було "неминучим".

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав особу, яка винна в жорстокості російських військових, які стратили українського воїна. За його словами, це Володимир Путін.

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