Мир получит войну с Четвертым рейхом, если выберет позорный мир из РФ, — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Униан

Секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил, что за любым примирением с Путиным стоят тысячи убитых украинцев и разрушенные города. Если мировое сообщество не добьется поражения России, то получит новую войну с российским "Четвертым рейхом".

Об этом Алексей Данилов написал в своем Facebook.

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По его словам, если формулу победы и демократии можно обсуждать, то формула поражения уже известна — никакой полной и безусловной капитуляции агрессора.

"Оставьте Третий рейх в границах до 1941 года с аннексированными и оккупированными территориями Австрии, Чехословакии, Польши, Франции. Пригласите Гитлера в ООН на заседание Совета безопасности. Легитимизируйте фашистские власти и восстановите business as usual с поставщиками", — пояснил секретарь РНБО.

Также, по словам Данилова, можно закрыть глаза на уничтоженные города, разрушенные судьбы, геноцид, террор, пытки и тысячи убитых, среди которых сотни детей, и дальше пожимать руку президенту РФ Владимиру Путину на различных саммитах, встречах или переговорах.

"В случае, если мир выберет позорный мир, он получит новую войну с российским Четвертым рейхом", — подчеркнул Данилов.

Напомним, недавно Данилов рассказал, когда Генштаб примет решение о контрнаступлении ВСУ. По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и его штаб будут принимать решение о контрнаступлении украинских бойцов в последний момент.

Добавим, в социальные сети Twitter и Telegram "слили" засекреченные военные документы США и НАТО. Они детализируют планы по развитию ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

Однако утечка определенной доли конфиденциальной информации о Вооруженных силах Украины не повлечет за собой серьезных проблем обороноспособности Украины и ее подготовки к контрнаступлению. Однако спецслужбы многих стран-партнеров вынужденно проведут внутренние проверки.