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Шмигаль розповів, хто винний в жорсткій страті українського воїна

13 квітня 2023 18:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Шмигаль розповів, хто винний в жорсткій страті українського воїна
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Кабмін
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав особу, яка винна в жорстокості російських військових, які стратили українського воїна. За його словами, це Володимир Путін.

Про це повідомляє CNN.

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Деталі

Шмигаль наголосив, що це не перший жорстокий злочин, який скоїли військові РФ. За його словами, через це Україна просить світових лідерів не стояти осторонь, коли відбуваються такі інциденти.

Глава українського уряду розповів, що держава розслідує цей та інші злочини росіян в Україні. Шмигаль наголосив, що важливо, щоб усі винні понесли відповідальність, у тому числі керівництво РФ.

"Він (Путін - ред.) несе відповідальність за злочин агресії, оскільки він наказав вторгнутися в Україну і вчиняти всі ці злочини", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, в мережі з'явилось відео як російські війська відрізають голову українському полоненому. Це за межами людяності та прощення.

Також ми писали, Служба безпеки України розпочала розслідування після появи у мережі відео жорстокої страти російськими окупантами полоненого українського військовослужбовця. У спецслужбі запевняють, що злочинці понесуть покарання за скоєне. 

Додамо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала жорстоке відео із вбивством українського військовополоненого. Вона наголосила, що російські воєнні злочинці неодмінно будуть відповідати за цей злочин.

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