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Гражданских пленных украинцев больше, чем военных: Лубинец сказал приблизительное количество

17 апреля 2023 13:04
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Гражданских пленных украинцев больше, чем военных: Лубинец сказал приблизительное количество
Родные и близкие пленников на акции в 2018 году. Фото: Сергей Нужненко
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 17 апреля, в интервью Дмитрий Лубинец рассказал о поразительном количестве гражданского населения в плену. Но пока их не возвращают на Родину из-за международного гуманитарного права.

Об этом сообщает Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью УП.

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Возвращение гражданских пленных

Дмитрий Лубинец в интервью рассказал, что гражданских пленных они не обменивают, потому что это гораздо труднее.

"Мы не делаем обменов гражданскими, потому что мы не можем. В отличие от РФ мы понимаем, что задерживать гражданских нельзя безосновательно, если задержали, то выдвигать им обвинения, проводить судебные разбирательства и после этого можно уже искать какие-то варианты согласно международному гуманитарному праву в отношении возвращение на территорию Украины или РФ. Поэтому я никогда не называю это обменом и не назову. Я называю это — возвращением граждан домой", — сказал Лубинец.

Кроме того, он добавил, что гражданские лица очень тяжелый трек, ведь Россия использует гражданских для того, чтобы возвращать своих военнопленных. Если Украина запрашивает большие обмены наших военнопленных, россияне начинают предлагать гражданские и говорят, что обмен будет на российских военнопленных.

"Как только мы согласимся на один обмен, где мы, с одной стороны, мы со своей стороны вернем военнопленных, и мы забудем соглашаться, забирать гражданских, так мы уже нарушаем, в том числе международные гуманитарные права. На это точно не пойдем. Мы ищем другие варианты за это", — заявил омбудсмен.

Лубинец заявил, что только по данным официальных обращений родных, точно знающих, что их близкие в плену известно, что около 20 тысяч украинцев находятся в России.

Напомним, что российские оккупанты обнародуют видео с пыткой и казнью украинских пленных, чтобы запугать украинцев и мотивировать своих граждан, в частности, мобилизованных. Таких видео за время войны было обнаружено несколько десятков.

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