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Україна повернула додому 2235 військових: що відомо

17 квітня 2023 01:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Україна повернула додому 2235 військових: що відомо
Повернені українські захисники. Фото: Ганна Маляр
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими ГУР МОУ у співпраці з Офісом Президента від початку повномасштабного вторгнення повернули в Україну 2235 осіб. 

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

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"Обмін та поводження з військовополоненими — це ще один доказ цивілізованості Української держави навіть в умовах такої руйнівної війни. Вкотре у нас прекрасні новини. Ще 130 українських оборонців вдалося визволити з російського полону на Великдень", — йдеться в повідомленні.

Маляр зазначає, що Україна з 24 лютого 2022 року вперше з початку війни, тобто з 2014 року, організувала у повній відповідності до норм міжнародного права процес обміну та поводження з військовополоненими. 

Механізм обміну військовополоненими

Повідомляється, що весною 2022 року був запущений новий ефективний цивілізований державний механізм обміну та поводження з військовополоненими.

"11 березня 2022 був створений Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими при Головному управлінні розвідки Міноборони. Штаб координує діяльність більше десяти державних інституцій, що беруть участь у процесах обміну та поводження з військовополоненими", — інформує Ганна Маляр.  

Поводження з військовополоненими ворога

Зазначається, що створені умови для тримання військовополонених ворога відповідно до Женевських конвенцій, а також врегульовано логістику військовополоненого ворога від моменту затримання до доставлення у табір.

 

Нагадаємо, що на Великдень, 16 квітня, відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулись 130 захисників. 

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