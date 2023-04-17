Лубінець прокоментував відео страти українських воїнів і пояснив логіку появи цих записів

Український омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: “Укрінформ”/Євген Котенко

Російські окупанти оприлюднюють відео із катуванням та стратою українських полонених, аби залякати українців і мотивувати своїх громадян, зокрема, мобілізованих. Таких відео за час війни було виявлено декілька десятків.

Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив у інтерв’ю "Українській правді".

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Відео страти українських військових

За словами Лубінця, за час війни було виявлено декілька десятків оприлюднених відеозаписів із стратами та катуваннями українських військовослужбовців.

"Це відрізання голови, відрізання статевих органів, відрізання вух, носа, кінцівок, фаланг на руках", — наголосив омбудсмен.

Декого із росіян, які брали участь у катуваннях та стратах, уже верифікували. Відомо, що один із них уже отримав своє покарання, загинувши на війні.

Навіщо росіяни оприлюднюють такі відео

Дмитро Лубінець назвав кілька факторів, якими керуються російські окупанти, публікуючи такі відеозаписи.

По-перше, подібні відео потрібні для внутрішнього споживача, аби підтримувати градус антиукраїнської істерії.

Крім того, це є певною мотивацією для самих російських військових — не здавайтеся в полон до українців, бо вас будуть убивати так само, як це робимо ми.

Також окупанти намагаються через такі дії "пов’язати на крові" мобілізованих резервістів.

Відео і контрнаступ

Щодо того, чому два останні відео страти з’явилися саме зараз, хоча були зняті значно раніше, Лубінець висловив припущення, що це пов’язано із майбутнім контрнаступом ЗСУ.

Таким чином, наголосив омбудсмен, росіяни намагаються залякати українських військових — наступатимете на нас, потрапите в полон, будемо відрізати вам голови, як на цих відео.

Реакція Офісу омбудсмена

Дмитро Лубінець зазначив, що звертався до до зарубіжних колег із цією інформацією.

"Реакція була емоційна", — зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Він додав, що такі звернення є єдиним інструментом, яким може оперувати Офіс омбудсмена у цій ситуації.

Нагадаємо, в мережі нещодавно з'явилось відео, як російський військовий відрізає голову полоненому військовому ЗСУ.

Після того, як у мережі з'явилося ще одне відео зі стратою українського військовополоненого російськими окупантами, у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm нагадали, що росіяни вчиняли подібні злочини неодноразово, починаючи з 2014 року. При чому жертвами окупантів були не тільки військові, а й цивільні люди.

Також раніше з'явилося відео, як після фрази "Слава Україні" окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого.