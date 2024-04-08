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ЦНС рассказал, что оккупанты эксплуатируют людей с инвалидностью, как рабов

8 апреля 2024 08:06
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
ЦНС рассказал, что оккупанты эксплуатируют людей с инвалидностью, как рабов
Человек с инвалидностью. Фото: lviv.media
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

На оккупированных российскими силами территориях Украины люди с инвалидностью вынуждены работать в условиях, напоминающих рабство. Часто труд людей используют без их согласия.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления в воскресенье, 7 апреля.

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"Часто их заставляют работать сверхурочно без согласия. Более того, оккупанты используют таких людей в выходные дни, и о двойной оплате отработанных часов, конечно, речь не идет", — рассказали в центре.

ЦНС отмечает, что подобные меры не только нарушают фундаментальные права указанных лиц, но и приводят к острому гуманитарному кризису, что ставит под угрозу их здоровье. Лица с инвалидностью требуют дополнительного внимания и помощи, однако оккупационные силы пренебрегают этими потребностями, соблюдая устаревшие нормы.

Центр призывает международные учреждения и гуманитарные организации активно вмешиваться в защиту прав людей с ограниченными возможностями в этих регионах. Он выступает за немедленное прекращение таких бесчеловечных практик и привлечение ответственных за международное правосудие за совершение преступлений против человечности.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Украины набирает новые масштабы социально-экономический кризис.

Ранее мы писали, что россияне создают "музеи СВО" в школах на ВОТ Херсонщины.

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