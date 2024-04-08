ЦНС розповів, що окупанти експлуатують осіб з інвалідністю, як рабів

Людина з інвалідністю. Фото: lviv.media

На окупованих російськими силами територіях України, люди з інвалідністю змушені працювати в умовах, що нагадують рабство. Часто працю людей використовують без їхньої згоди.

Про це повідомив Центр національного спротиву у неділю, 7 квітня.

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"Часто їх заставляють працювати понаднормово без згоди. Ба більше, окупанти використовують таких людей у вихідні дні, і про подвійну оплату відпрацьованих годин звісно не йдеться", — розповіли у центрі.

ЦНС наголошує на тому, що подібні заходи не лише порушують фундаментальні права зазначених осіб, але й призводять до гострої гуманітарної кризи, що ставить під загрозу їхнє здоров’я. Особи з інвалідністю вимагають додаткової уваги та допомоги, проте окупаційні сили нехтують цими потребами, дотримуючись застарілих норм.

Центр закликає міжнародні установи та гуманітарні організації активно втручатися для захисту прав людей з обмеженими можливостями у цих регіонах. Він виступає за негайне припинення таких нелюдських практик та притягнення відповідальних до міжнародного правосуддя за вчинення злочинів проти людяності.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях України набирає нових масштабів соціально-економічна криза.

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