На этой неделе Польша поставит Украине еще 10 боевых танков Leopard 2, — Блащак

Leopard 2

Польша передаст Украине еще 10 танков Leopard2. Это произойдет уже в течение этой недели.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака.

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"На этой неделе Польша поставит Украине еще 10 боевых танков Leopard 2A4 после того, как 24 февраля мы передали первые четыре единицы", — заявил Блащак.

Он сообщил, что Польша готова запустить у себя сервисный центр, который будет заниматься обновлением и обслуживанием отправляемых в Украину танков Leopard.

"Это проблема, с которой сталкиваются практически все страны, имеющие Leopard. Но ее может решить прежде всего немецкая вооруженная промышленность... Я надеюсь, что мой немецкий коллега Борис Писториус убедит промышленность страны поставить запчасти для старых танков Leopard, которые Польша обязалась поставлять в Украину", — добавил Блащак.

Напомним, Мариуш Блащак не говорил испанскому изданию La Razon, что Украина уже получила ЗРК Patriot. Он отметил, что такая информация могла появиться из-за ошибки при переводе.

Также мы писали, что Польша готова проводить у себя обучение для украинских пилотов на истребителях F-16. Однако такое решение нужно согласовывать "в более широкой коалиции".

Добавим, НАТО продолжает проявлять единство в поддержке Украины, но напряженность между Польшей и Германией чревата общими усилиями по поставке помощи Силам обороны. В результате споров между Варшавой и Берлином, касающихся ракет, танков и запчастей, сотрудничество в области поставок вооружений для Украины может стать невозможным.