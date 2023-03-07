На этой неделе Польша поставит Украине еще 10 боевых танков Leopard 2, — Блащак
Польша передаст Украине еще 10 танков Leopard2. Это произойдет уже в течение этой недели.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака.
-
Российского военного, который пытал мирных жителей Херсонской области, будут судить
-
Эксперт назвал цель окупантов в отношении Бахмута
-
В Черном море нет ракетоносителей: Гуменюк объяснила, зачем рф делает такие маневры
-
Кадровый дефицит: оккупанты изменили требования для новых работников на захваченной ЗАЭС
-
Во Львовской области заработает еще одно военное заведение
-
Эксперт объяснил, зачем оккупанты роют окопы на побережье Крыма
-
Праздник 8 марта: самые теплые поздравления в стихах, прозе и открытках
-
В Харьковской области разоблачили коллаборанта, организовшего работу АЗС по российским правилам
-
В Харькове более чем через год включат уличные фонари
-
США и ЕС могут ввести санкции против алмазной индустрии рф
Подробности
"На этой неделе Польша поставит Украине еще 10 боевых танков Leopard 2A4 после того, как 24 февраля мы передали первые четыре единицы", — заявил Блащак.
Он сообщил, что Польша готова запустить у себя сервисный центр, который будет заниматься обновлением и обслуживанием отправляемых в Украину танков Leopard.
"Это проблема, с которой сталкиваются практически все страны, имеющие Leopard. Но ее может решить прежде всего немецкая вооруженная промышленность... Я надеюсь, что мой немецкий коллега Борис Писториус убедит промышленность страны поставить запчасти для старых танков Leopard, которые Польша обязалась поставлять в Украину", — добавил Блащак.
Напомним, Мариуш Блащак не говорил испанскому изданию La Razon, что Украина уже получила ЗРК Patriot. Он отметил, что такая информация могла появиться из-за ошибки при переводе.
Также мы писали, что Польша готова проводить у себя обучение для украинских пилотов на истребителях F-16. Однако такое решение нужно согласовывать "в более широкой коалиции".
Добавим, НАТО продолжает проявлять единство в поддержке Украины, но напряженность между Польшей и Германией чревата общими усилиями по поставке помощи Силам обороны. В результате споров между Варшавой и Берлином, касающихся ракет, танков и запчастей, сотрудничество в области поставок вооружений для Украины может стать невозможным.