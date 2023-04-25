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ЦПД розповів про фейкові та маніпулятивні кампанії, що відбуваються на окупованих територіях

25 квітня 2023 16:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЦПД розповів про фейкові та маніпулятивні кампанії, що відбуваються на окупованих територіях
Російський окупант зі зброєю. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Центр протидії дезінформації розповів про фейкові та маніпулятивні кампанії, що відбуваються на тимчасово окупованих територіях України. 

Про це ЦПД розповів у своєму Telegram-каналі.

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Запорізька область

У ЦПД розповіли, що до фейкового військкомату на ТОТ окупанти масово передають дані з реєстрів, зокрема — реєстру виборців. У нього входять й 14-річні діти. Ворог намагається включити неповнолітніх до так званого реєстру військового обліку Російської Федерації.

Донецька область

"У школах Маріуполя окупанти проводять пропагандистські "уроки мужності", де російські військові знайомлять дітей зі зброєю, налаштовують їх проти України і вчать дякувати вбивцям за "порятунок", — йдеться у повідомленні.

Луганська область

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку окупанти, які нібито приїжджають відновлювати місто, грабують квартири та заклади. Разом з ними їздять пропагандистські ЗМІ та створюють фейкові відео про "відновлення" міста.

АР Крим

Окупаційні адміністрації на півострові продовжують героїзувати російських солдатів. У Севастополі навіть відкрили сквер так званих героїв "СВО".

Нагадаємо, у квітні цього року втрати російських військовослужбовців помітно знизилися, якщо порівнювати з попередніми місяцями. Ймовірно, це відбулося через перехід окупантів до оборони.

Також ми писали, що російські окупанти не полишають ідеї взяти під свій повний контроль Бахмут. З цією метою вони атакують українських захисників відразу з декількох напрямків.

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