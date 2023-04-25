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Британська розвідка заявила, що втрати окупантів помітно знизилися: яка причина

25 квітня 2023 12:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Британська розвідка заявила, що втрати окупантів помітно знизилися: яка причина
Російські окупанти на війні в Україні. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У квітні цього року втрати російських військовослужбовців помітно знизилися, якщо порівнювати з попередніми місяцями. Ймовірно, це відбулося через перехід окупантів до оборони.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

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Аналітики зазначають, що у квітні 2023 року щоденні втрати росіян, з високою ймовірністю, знизились приблизно на 30% — після того, як у січні-березні були особливо великими. 

У розвідці Британії порахували, що цифри, які публікує Генштаб ЗСУ, стверджують про зниження російських втрат. Це відбулося від середніх показників 776 осіб за день до 568 у квітні. 

"Розвідка не може перевірити конкретну методологію, яку використовує Україна, проте загальна тенденція, скоріш за все, точна. З високою ймовірністю, втрати РФ зменшилися після того, як їхні зимові спроби наступу не досягли цілей, а зараз російські сили зосередилися на підготовці до очікуваного контрнаступу України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Також ми писали, що російські окупанти не полишають ідеї взяти під свій повний контроль Бахмут. З цією метою вони атакують українських захисників відразу з декількох напрямків.

Додамо, російські окупаційні війська зайняли для власних потреб чергову цивільну лікарню на окупованій території. Йдеться про місто Хрустальний в Луганській області.

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