Мобилизация в июле 2023 ― какие специальности нужны украинской армии

Военные Вооруженных Сил Украины на службе. Фото: ПОТЦК и СП

В Украине уже 17-й месяц продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Все это время ВСУ отважно и самоотверженно защищают наше государство от российских захватчиков. Чтобы еще эффективнее выгонять врага с нашей земли, армии нужны специалисты и люди, обладающие определенными профессиями и навыками.

Кого в первую очередь ТЦК и СП будут призывать на военную службу в июле, кто будет проходить обучение и принимают ли в армию иностранных граждан, разбираемся дальше в материале.

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Украинские военные получили технику стран НАТО и проходят обучение с западными инструкторами, чтобы овладеть ею.

Поэтому до сих пор предпочтение будут отдавать военнообязанным, владеющим иностранным языком. В частности, английским, французским, немецким. Таких лиц стремятся привлечь к сотрудничеству с иностранными инструкторами.

Руководитель Львовского областного ТЦК и СП полковник Александр Тищенко в интервью Leopolis рассказал, что сейчас на передовой нужны все военные специальности от пехоты до пилотов.

"Потребности есть во всех военных специальностях — это пехота, танкисты, артиллеристы, летчики, а также десантники. Каждый учебный центр имеет свою специфику. В зависимости от специальности направляем людей в соответствующие учебные центры", ― объясняет он.

Военнообязанные, которые хотят служить в рядах ВСУ, могут подписать контракт. Важно, что лица, идущие в армию по собственному желанию могут выбирать место службы.

Украинские военнослужащие. Фото: Минобороны

Следует заметить, что мобилизуют не только специалистов, но и других военнообязанных мужчин. Ведь, как напоминают сотрудники ТЦК, обязанность защищать Украину предусмотрена Конституцией.

Поэтому в ряды ВСУ также призывают следующие категории мужчин:

пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 27 до 60 лет с военным опытом и без него;

пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 18 до 27 лет, если они уже проходили срочную службу и проходят военную службу в запасе или резерве;

призывники от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу – на контракт с ВСУ;

сняты и исключены из военного учета мужчины, признанные годными или ограниченно годными во время военного положения, если они не воспользовались правом на отсрочку или если они не осуждены за тяжкое преступление.

Также добровольно могут подписать контракт с ВСУ женщины.

Люди с инвалидностью и имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам мобилизуются только добровольно и служат по месту жительства.

Добавим, что 30 мая 2023 Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу и в целом проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Целью законопроекта является уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников от 27 до 25-летнего возраста.

Документ был передан на подпись президенту Украины. Когда он будет подписан, официально вступит в действие. Таким образом, призывать на военную службу будут не с 27, а с 25 лет.

Общая мобилизация в Украине. Фото: ЖОТЦК и СП

Кто будет проходить обучение после мобилизации

Как подчеркивает Александр Тищенко, даже если мужчина служил, после получения мобилизационного распоряжения никого сразу на "ноль" не бросают. Все без исключения мужчины и женщины сначала проходят обучение.

"Если лицо служило, тогда направляют в пункт постоянной дислокации воинской части. Там в течение 3-4 недель проходит боевое согласование. Вместо того, кто не служил, мы направляем в учебные центры", ― объяснил принципы мобилизации полковник.

Также в учебных центрах, куда доставляют мобилизованных, обращают внимание на то, чтобы мужчины были признаны годными к военной службе по состоянию здоровья по решению военно-врачебных комиссий.

Следует заметить, если гражданина мобилизовали и сразу отправили на фронт, он имеет право пожаловаться, позвонив по горячей линии Министерства обороны Украины (0 800 500 442).

Украинские военные. Фото: Минобороны

Могут ли иностранные граждане вступить в ряды ВСУ

Как отметил Александр Тищенко, граждане других стран, желающие защищать Украину, также могут попасть в Вооруженные силы.

Причем полковник подчеркнул, что в течение войны количество заявок от иностранцев постоянно растет, люди активно продолжают обращаться и летом 2023 года.

"Таких обращений было очень много в начале войны, но и сейчас продолжают активно обращаться. Кроме желания помочь нашей борьбе, для многих мужчин это возможность получить неоценимый опыт, который может потребоваться в жизни или дальнейшей карьере. К нам обращалось немало граждан Беларуси, Польши, есть ребята из Британии или Америки, африканских стран", ― рассказал Александр Тищенко.

Ранее мы писали, какое количество военнообязанных добровольно приходят в ТЦК и какие меры вынуждены прибегать военными, чтобы мобилизация не оказалась под угрозой.

Напомним, мы рассказывали, кто из военнообязанных мужчин имеет право на отсрочку летом 2023 года, а кто вообще не может быть мобилизован.

Также мы сообщали, что полковник Владимир Арап рассказал, сколько времени в Украине еще будет продолжаться мобилизация.