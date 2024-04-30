В 47 ОМБр показали, как уничтожают пехоту оккупантов под Авдеевкой

Уничтожение позиций оккупантов. Фото: скриншот

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали уничтожение оккупантов с помощью дронов. Также военные рассказали об обстановке на Авдеевском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба 47 ОМБр во вторник, 30 апреля.

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Ситуация на Авдеевском направлении

Согласно предоставленной информации, 47-я отдельная механизированная бригада продолжает удерживать оборону под Авдеевкой, блокируя любые попытки противника прорвать линию обороны. Военные отмечают, что использование тяжелой бронетехники способствует стабилизации обстановки в зоне ответственности смежников.

Бойцы 47 ОМБр заявили, что противник не отступает, активизировав пехотные наступления с поддержкой артиллерии и дронов FPV. Также заметно увеличение использования ударных дронов типа "Ланцет".

"Обстановка действительно обострилась. Противник задействовал четыре бригады России. 47 ОМБр тем временем делает все, чтобы умножить их боеспособность на ноль", — говорится в сообщенные бригады.

Напомним, военные Национальной Гвардии Украины уничтожили группу российских оккупантов, которые как раз шли штурмом на позиции украинских защитников.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники уничтожили танк оккупантов на Харьковском направлении, чем смогли остановить штурм вражеских сил.