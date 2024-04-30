У 47 ОМБр показали, як знищують піхоту окупантів під Авдіївкою

Знищення позицій окупантів. Фото: скриншот

Бійці 47 окремої механізованої бригади показали знищення окупантів за допомогою дронів. Також військові розповіли про обстановку на Авдіївському напрямку.

Про це повідомила пресслужба 47 ОМБр у вівторок, 30 квітня.

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Ситуація на Авдіївському напрямку

Згідно з наданою інформацією, 47 окрема механізована бригада продовжує утримувати оборону під Авдіївкою, блокуючи будь-які спроби противника прорвати лінію оборони. Військові зауважують, що використання важкої бронетехніки сприяє стабілізації обстановки у в зоні відповідальності суміжників.

Бійці 47 ОМБр заявили, що противник не відступає, активізувавши піхотні наступи з підтримкою артилерії та дронів FPV. Також помітне збільшення використання ударних дронів типу "Ланцет".

"Обстановка дійсно загострилася. Противник задіяв чотири бригади. 47 ОМБр тим часом робить все, аби помножити їх боєздатність на нуль", — йдеться у повідомлені бригади.

Нагадаємо, військові Національної гвардії України знищили групу російських окупантів, які саме йшли штурмом на позиції українських захисників.

Раніше повідомлялось, що українські прикордонники знищили танк окупантів на Харківському напрямку, чим змогли зупинити штурм ворожих сил.