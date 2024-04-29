Штурм не вдався — бійці Нацгвардії знищили групу окупантів на південному напрямку

Момент знищення окупантів. Фото: скриншот з відео

Військові Національної Гвардії України знищили групу російських окупантів, які якраз йшли штурмом на позиції українських захисників. Це сталося на південному напрямку фронту.

Відео майстерної роботи можна подивитися за посиланням НГУ.

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Момент знищення окупантів

"Південний напрямок. Ліквідація російської штурмової групи операторами ударних дронів 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг", — підписали відео у Нацгвардії.

На оприлюднених кадрах можна побачити, як військові спочатку "полюють" на окупантів дронами, після чого скидами боєприпасів майстерно їх знищують. Ворог, звичайно, намагався знайти собі "схованку", але навіть це виявилося марним.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники-артилеристи бригади "Помста" точним влучанням поцілили прямо в бліндаж окупантів. Також було знищено склад ворога зі зброєю.

Перед цим бійці морської піхоти знищили російський розвідувальний дрон Supercam.

Додамо, українські воїни за допомогою танків Bradley "рознесли" позиції ворога на фронті.