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Бійці 79 бригади ефектно знищили окупантів з дронів — відео

26 квітня 2024 07:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Бійці 79 бригади ефектно знищили окупантів з дронів — відео
Знищення російських окупантів. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці 79 окремої десантно-штурмової бригади не залишають ворогам жодного шансу на існування. Так,  районі Новомихайлівки наші захисники ліквідували росіян за допомогою скидів з дронів.

Про це повідомила пресслужба 79 бригади у четвер, 25 квітня, та показала відповідне відео.

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Як бійці 79 бригади нищать росіян

Оператори ударних БпЛА 79 Таврійської ОДШБр не лишають жодного шансу ворогу на існування. Так, за допомогою скидів вони ефектно та прицільно нищать ворога на наших територіях.

"Останні секунди життя окупантів перед скидами з БПЛА в районі Новомихайлівки виглядають так. Проженемо орду з наших земель! ДШВ – завжди перші! Слава Україні!" — йдеться в описі під відео. 

 Нагадаємо, нещодавно 5 окрема штурмова бригада показала ефектні кадри знищення бронетехніки РФ на Бахмутському напрямку. 

Крім того, військові ССО знищили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1". Він був знешкоджений до того, як встиг запустити ракети.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав результати роботи українських оборонців. На оприлюднених кадрах можна побачити, як військові знищують ворога вдень і вночі.

дрони
війна в Україні
фронт
втрати окупантів

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