В ISW объяснили, зачем Россия бросает подкрепление в Бахмут

Российские войска в Украине. Фото: росСМИ

Российские оккупационные войска усиливают свое присутствие в Бахмуте, опрокидывая туда войска из других направлений. Такой шаг свидетельствует о желании любой ценой захватить город, продемонстрировав хоть какие-то успехи на фоне будущего украинского контрнаступления.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Россияне заявили об увеличении своих войск в районе Бахмута.

Так, один из военкоров РФ отметил четыре новых батальона, которые прибыли на этот участок фронта.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр фактически подтвердила эти слова, отметив, что россияне для защиты флангов вокруг Бахмута перебросили с других участков фронта дополнительные подразделения Воздушно-десантных войск.

Зачем россиянам этот город

Аналитики ISW отмечают, что россияне таким образом продолжают сосредотачивать именно в Бахмуте свои наступательные возможности, несмотря на подготовку ВСУ к потенциальному контрнаступлению.

Подкрепление, брошенное именно на этот участок фронта, по мнению экспертов Института, может свидетельствовать о том, что россияне хотят захватить весь Бахмут и продемонстрировать хоть какую-то тактическую победу оккупационных войск перед возможными неудачами во время анонсированного широкомасштабного контрнаступления Сил обороны Украины.

Напомним, по словам Анны Маляр, в течение нескольких дней украинские войска освободили от противника на севере и юге пригород Бахмута около 20 квадратных километров. Однако российские оккупанты продолжают наступление.