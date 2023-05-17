Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ISW объяснили, зачем Россия бросает подкрепление в Бахмут arrow

В ISW объяснили, зачем Россия бросает подкрепление в Бахмут

17 мая 2023 07:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В ISW объяснили, зачем Россия бросает подкрепление в Бахмут
Российские войска в Украине. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска усиливают свое присутствие в Бахмуте, опрокидывая туда войска из других направлений. Такой шаг свидетельствует о желании любой ценой захватить город, продемонстрировав хоть какие-то успехи на фоне будущего украинского контрнаступления.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Оккупанты усиливаются в Бахмуте

Россияне заявили об увеличении своих войск в районе Бахмута.

Так, один из военкоров РФ отметил четыре новых батальона, которые прибыли на этот участок фронта.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр фактически подтвердила эти слова, отметив, что россияне для защиты флангов вокруг Бахмута перебросили с других участков фронта дополнительные подразделения Воздушно-десантных войск.

Зачем россиянам этот город

Аналитики ISW отмечают, что россияне таким образом продолжают сосредотачивать именно в Бахмуте свои наступательные возможности, несмотря на подготовку ВСУ к потенциальному контрнаступлению.

Подкрепление, брошенное именно на этот участок фронта, по мнению экспертов Института, может свидетельствовать о том, что россияне хотят захватить весь Бахмут и продемонстрировать хоть какую-то тактическую победу оккупационных войск перед возможными неудачами во время анонсированного широкомасштабного контрнаступления Сил обороны Украины.

Напомним, по словам Анны Маляр, в течение нескольких дней украинские войска освободили от противника на севере и юге пригород Бахмута около 20 квадратных километров. Однако российские оккупанты продолжают наступление.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Вадим Столар: Мы продолжаем снабжать защитников высокотехнологичным оборудованием

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас