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Маляр прокоментувала ситуацію на Бахмуті

16 травня 2023 17:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Маляр прокоментувала ситуацію на Бахмуті
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Міноборони
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Протягом декількох днів українські військові звільнили від противника на півночі та півдні передмістя Бахмута Донецької області близько 20 квадратних кілометрів. Однак російські окупанти продовжують наступ.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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"Інформацію про хід бойових дій слід розглядати в комплексі всіх заходів оборонної операції і не виривати з контексту подій", — наголосила Маляр.

За її словами, противник дещо просувається в самому Бахмуті. Окупанти продовжують знищувати місто артилерією. До того ж ворог підтягує підрозділи професійних десантників. 

Наразі за місто Бахмут тривають важкі бої з різним результатом. 

Маляр зазначила, що українські військові роблять максимум та навіть більше. Вона підкреслила, що оборона міста Бахмут триває декілька місяців й на певних ділянках є просування.

"Я нагадаю, що ворог має перевагу у кількості людей та озброєння. Разом з тим, завдяки діям наших військових, ще з минулого літа не може реалізувати свої плани на Бахмутському напрямку", — додала Маляр.

Нагадаємо, командувач Східного угрупування військ Генерал-полковник Олександр Сирський заявив про проведення контратаки українськими військовими в районі Бахмута. При цьому він порівняв "вагнерівців" із щурами, які намагаються пробратися до Бахмута.

Також ми писали, що 14-15 травня українським військовим вдалося просунутися у місті Бахмут Донецької області на відстань до 2 км. Під час боїв бійці ліквідували 149 окупантів.

Додамо, українські військові досягли успішної оборони проти російських сил на півдні від Бахмуту та на північному заході від міста. Цей тактичний успіх дозволив українським військовим зміцнити свої фланги та відновити лінію постачання.

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