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У Бахмуті проходять запеклі бої, — Маляр

17 травня 2023 15:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Бахмуті проходять запеклі бої, — Маляр
Заступник Міністра оборони Ганна Маляр. Фото: facebook/ ganna maliar
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про ситуацію на Бахмутському напрямку. За її словами, у місті відбуваються запеклі бої.

Про це повідомила Ганна Маляр.

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За словами заступника міністра, останніми днями в передмісті було звільнено зону розміром близько 20 квадратних кілометрів - це значний успіх, і немає втрат з української сторони. ЗСУ продовжують рух уперед, і на деяких дільницях вже є прогрес.

"У місті Бахмуті зараз йдуть жорстокі бойові дії. Противник намагається наступати й досягає деяких успіхів у цьому", — сказала Маляр.

Військове керівництво та українські воїни роблять все, що в їх силах, у рамках цієї ситуації. Вони працюють професійно та на межі своїх можливостей.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська посилюють свою присутність у Бахмуті, перекидаючи туди війська з інших напрямків. Такий крок свідчить про бажання за всяку ціну захопити місто, продемонструвавши хоч якісь успіхи на тлі майбутнього українського контрнаступу.

Тим часом Ганна Маляр повідомила, що протягом кількох днів українські війська звільнили від противника на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів. Проте російські окупанти продовжують наступ.

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