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В Бахмуте враг попал в ловушку, —Маляр

30 августа 2023 07:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Бахмуте враг попал в ловушку, — Маляр
Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: фейсбук Анны Маляр
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Армия РФ попала в ловушку в Бахмуте. У них нет возможности выйти из города и свободно передвигаться по нему.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

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"Ситуация развивается достаточно динамично по всем направлениям. Если говорить о востоке, там неплохо мы продвигаемся по Бахмутскому направлению, двигаемся по южному флангу. Вышли на много господствующих высот, и собственно враг там в ловушке, потому что они из Бахмута выйти не могут и полноценно по самому городу продвигаться тоже не могут", — отметила она.

Бои на востоке

По ее словам, сейчас боевые действия продолжаются в Клещевке, Курдюмовке, Андреевке, там наши военные имеют успехи. Российские оккупанты наступают в районе Авдеевки и Марьинки, однако воины ВСУ их сдерживают.

"Враг фактически Марьинку взять под контроль не может, и это уже почти год длится, на столько мощно мы держим оборону. Авдеевку они хотят окружить, они даже не собираются туда заходить, потому что боятся увязнуть в таких боях, как в Бахмуте, и по сути Авдеевка и Марьинка — это один из эпицентров на востоке, — объяснила Маляр.

Напомним, Силы обороны юга Украины уничтожили российскую технику, которой так гордились россияне, которые отмечали, что "аналагов нет". Так, украинские бойцы ликвидировали не только вражескую радиолокационную станцию "Предел-Э", а также и станцию ЗРК "Бук-М3".

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