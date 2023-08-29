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У Нацгвардії розповіли, як окупанти ведуть програшну оборонну війну в районі Бахмута

29 серпня 2023 16:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Нацгвардії розповіли, як окупанти ведуть програшну оборонну війну в районі Бахмута
Пресофіцер бригади швидкого реагування "Рубіж" Нацгвардії України Андрій Куліш. Фото: UATV English
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Пресофіцер бригади швидкого реагування "Рубіж" Нацгвардії України Андрій Куліш розповів, що для російських окупантів взяття Бахмута Донецької області потрібно було як символ. Наразі ворог веде програшну оборонну війну в районі міста.

Про це Андрій Куліш сказав в ефірі телемарафону.

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Куліш зазначив, що фактично російським окупантам за цей рік не вдалося захопити жодних важливих населених пунктів в Україні.

За його словами, для ворога зараз "крінжова" ситуація, коли вони бачать, що ведуть програшну оборонну війну.

"Для них це зараз "крінжова" ситуація, коли вони бачать, що ведуть програшну оборонну війну. В тому числі, що їхні оці "герої" Пригожин та Уткін були утилізовані", — додав Куліш.

Нагадаємо, у Росії завершили упізнання пасажирів та екіпажу літака, який розбився у Тверській області ввечері 23 серпня. Серед них — очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. У літаку також був один із керівників "вагнерівців" Дмитро Уткін.

Також ми писали, що на війні в України вбили найманця приватної військової компанії "Вагнер" з позивним "Бібер". Ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин залишив його "стерегти" місто Бахмут Донецької області.

Додамо, 17 серпня, українські військові знищили вертоліт російських окупантів Ка-52. Приземлити його вдалося на Бахмутському напрямку.

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