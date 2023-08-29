У Нацгвардії розповіли, як окупанти ведуть програшну оборонну війну в районі Бахмута

Пресофіцер бригади швидкого реагування "Рубіж" Нацгвардії України Андрій Куліш. Фото: UATV English

Пресофіцер бригади швидкого реагування "Рубіж" Нацгвардії України Андрій Куліш розповів, що для російських окупантів взяття Бахмута Донецької області потрібно було як символ. Наразі ворог веде програшну оборонну війну в районі міста.

Про це Андрій Куліш сказав в ефірі телемарафону.

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Куліш зазначив, що фактично російським окупантам за цей рік не вдалося захопити жодних важливих населених пунктів в Україні.

За його словами, для ворога зараз "крінжова" ситуація, коли вони бачать, що ведуть програшну оборонну війну.

"Для них це зараз "крінжова" ситуація, коли вони бачать, що ведуть програшну оборонну війну. В тому числі, що їхні оці "герої" Пригожин та Уткін були утилізовані", — додав Куліш.

Нагадаємо, у Росії завершили упізнання пасажирів та екіпажу літака, який розбився у Тверській області ввечері 23 серпня. Серед них — очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. У літаку також був один із керівників "вагнерівців" Дмитро Уткін.

Також ми писали, що на війні в України вбили найманця приватної військової компанії "Вагнер" з позивним "Бібер". Ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин залишив його "стерегти" місто Бахмут Донецької області.

Додамо, 17 серпня, українські військові знищили вертоліт російських окупантів Ка-52. Приземлити його вдалося на Бахмутському напрямку.