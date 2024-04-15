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В Бердянске прогремели взрывы — сообщают об атаке Storm Shadow

15 апреля 2024 14:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Бердянске прогремели взрывы — сообщают об атаке Storm Shadow
Дым от взрывов в Бердянске. Фото: facebook/berdmisk
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во временно оккупированном Бердянске прогремели взрывы в понедельник, 15 апреля. Местные жители сообщают два попадания по территории завода "Южгидромаш" ракетами Storm Shadow.

Об этом сообщила глава Бердняской городской военной администрации (МВА) Виктория Галицина и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Взрывы в оккупированном Бердянске 15 апреля

"В Бердянске громко. Жители сообщают о взрывах, которые слышал весь город. После "прилета" наблюдается дым в нагорной части Бердянска", — говорится в сообщении Галицина.

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Скриншот сообщения Галицина

В то же время Андрющенко рассказал, что в Бердянске фиксируют двойной ущерб Storm Shadow базированием оккупантов на территории "Южгидромаша".

"Россияне оцепляют территорию. Хорошо", — сказал советник мэра Мариуполя.

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Скриншот сообщения Андрющенко

Местные паблики сообщают, что в результате взрывов в городе пострадали якобы до 30 человек. В то же время местные жители в комментариях под постами пишут о якобы ракетной атаке с применением Storm Shadow и погибших.

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Скриншот из местных пабликов

Оккупационные власти Запорожской области пока не комментировали произошедшее.

Напомним, 15 апреля во временно оккупированном Севастополе был слышен взрыв. Распространяется информация, что в сторону полуострова и Керченского моста летят ракеты.

Также взрывы в Севастополе раздавались 9 апреля. Там сообщали о сильной атаке на город.

взрыв
Бердянск
оккупанты
ракеты

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