В тимчасово окупованому Севастополі чути вибухи — що відомо
У тимчасово окупованому Севастополі було чутно вибух. Поширюється інформація, що в бік півострова та Керченського мосту летять ракети.
Про це повідомляють місцеві пабліки у понеділок, 15 травня.
Вибухи в Севастополі
У тимчасово окупованому Севастополі було чутно вибухи. "Адміністрація" міста, призначена російськими окупантами повідомляє про ракети, які летять у бік міста з Миколаївської області.
Мешканці міста налякані густою димовою завісою, які можна погбачити у місті. Їх намагаються переконати, що це тактика сил ППО російських загарбників.
"У ракети "Storm Shadow" у головній частині під час підльоту відкривається оптична камера, яка шукає силует об'єкта, він повинен збігатися зі знімком із супутника, який у неї заклали під час запуску", — пояснюють у ППО окупантів.
При сильному задимленні об'єкта силует нібито втрачається і ракета наводиться тільки за координатами, які в неї заклали. Росіяни сподіваються, що, з урахуванням дії РЕБ, ракета втратить ціль.
Окрім Севастополя, повідомляється про збиття ракет біля Керченського мосту. Подробиці наразі не відомі.
Раніше ми повідомляли, що вибухи пролунали у вівторок, 9 квітня, у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Там повідомляли про сильну атаку на місто.
Представники Головного управління розвідки (ГУР) підірвали електричну підстанцію у тимчасово окупованому Севастополі. Це сталося у ніч проти 2 квітня.
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