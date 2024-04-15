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В тимчасово окупованому Севастополі чути вибухи — що відомо

15 квітня 2024 12:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В тимчасово окупованому Севастополі чути вибухи — що відомо
Дим після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У тимчасово окупованому Севастополі було чутно вибух. Поширюється інформація, що в бік півострова та Керченського мосту летять ракети.

Про це повідомляють місцеві пабліки у понеділок, 15 травня.

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Пуск ракет по окупованому Криму. Фото: скриншот

Вибухи в Севастополі

У тимчасово окупованому Севастополі було чутно вибухи. "Адміністрація" міста, призначена російськими окупантами повідомляє про ракети, які летять у бік міста з Миколаївської області. 

тривога у севастополі
Попередження про пуск ракет. Фото: скриншот

Мешканці міста налякані густою димовою завісою, які можна погбачити у місті. Їх намагаються переконати, що це тактика сил ППО російських загарбників.

"У ракети "Storm Shadow" у головній частині під час підльоту відкривається оптична камера, яка шукає силует об'єкта, він повинен збігатися зі знімком із супутника, який у неї заклали під час запуску", — пояснюють у ППО окупантів.

При сильному задимленні об'єкта силует нібито втрачається і ракета наводиться тільки за координатами, які в неї заклали. Росіяни сподіваються, що, з урахуванням дії РЕБ, ракета втратить ціль.

Окрім Севастополя, повідомляється про збиття ракет біля Керченського мосту. Подробиці наразі не відомі.

міст
Збиття ракети біля Керченського мосту. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що вибухи пролунали у вівторок, 9 квітня, у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Там повідомляли про сильну атаку на місто.

Представники Головного управління розвідки (ГУР) підірвали електричну підстанцію у тимчасово окупованому Севастополі. Це сталося у ніч проти 2 квітня. 

війна
міст
вибух
Україна
Севастополь

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