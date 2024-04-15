У Бердянську прогриміли вибухи — повідомляють про атаку Storm Shadow
У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи у понеділок, 15 квітня. Місцеві жителі повідомляють два влучання по території заводу "Південгідромаш" ракетами Storm Shadow.
Про це повідомила голова Бердняської міської військової адміністрації (МВА) Вікторія Галіціна та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Вибухи в окупованому Бердянську 15 квітня
"У Бердянську гучно. Мешканці повідомляють про вибухи, які чуло все місто. Після прильоту спостерігається дим у нагірній частині Бердянська", — йдеться у повідомленні Галіціна.
Водночас Андрющенко розповів, що в Бердянську фіксують подвійне збиття Storm Shadow базуванням окупантів на території "Південьгідромашу".
"Росіяни оцеплюють територію. Хорошо", — сказав радник мера Маріуполя.
Місцеві пабліки повідомляють, що внаслідок вибухів в місті постраждали нібито до 30 осіб. Водночас місцеві жителі в коментарях під постами пишуть про нібито ракетну атаку із застосуванням Storm Shadow і загиблих.
Окупаційна влада Запорізької області поки що не коментувала того, що сталося.
Нагадаємо, 15 квітня у тимчасово окупованому Севастополі було чутно вибух. Поширюється інформація, що в бік півострова та Керченського мосту летять ракети.
Також вибухи у Севастополі лунали 9 квітня. Там повідомляли про сильну атаку на місто.
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