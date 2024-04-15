Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Бердянську прогриміли вибухи — повідомляють про атаку Storm Shadow arrow

У Бердянську прогриміли вибухи — повідомляють про атаку Storm Shadow

15 квітня 2024 14:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Бердянську прогриміли вибухи — повідомляють про атаку Storm Shadow
Дим від вибухів у Бердянську. Фото: facebook/berdmisk
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи у понеділок, 15 квітня. Місцеві жителі повідомляють два влучання по території заводу "Південгідромаш" ракетами Storm Shadow.

Про це повідомила голова Бердняської міської військової адміністрації (МВА) Вікторія Галіціна та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

Читайте також:

Вибухи в окупованому Бердянську 15 квітня

"У Бердянську гучно. Мешканці повідомляють про вибухи, які чуло все місто. Після прильоту спостерігається дим у нагірній частині Бердянська", — йдеться у повідомленні Галіціна. 

null
Скриншот допису Галіціна 

Водночас Андрющенко розповів, що в Бердянську фіксують подвійне збиття Storm Shadow базуванням окупантів на території "Південьгідромашу". 

"Росіяни оцеплюють територію. Хорошо", — сказав радник мера Маріуполя. 

null
Скриншот допису Андрющенка

Місцеві пабліки повідомляють, що внаслідок вибухів в місті постраждали нібито до 30 осіб. Водночас місцеві жителі в коментарях під постами пишуть про нібито ракетну атаку із застосуванням Storm Shadow і загиблих.

null
Скриншот з місцевих пабліків

Окупаційна влада Запорізької області поки що не коментувала того, що сталося.

Нагадаємо, 15 квітня у тимчасово окупованому Севастополі було чутно вибух. Поширюється інформація, що в бік півострова та Керченського мосту летять ракети.

Також вибухи у Севастополі лунали 9 квітня.  Там повідомляли про сильну атаку на місто.

вибух
Бердянськ
окупанти
ракети

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем