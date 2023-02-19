В Бердянске произошел пожар на базе отдыха, где оккупанты обустроили госпиталь
Во временно оккупированном Бердянске произошел серьезный пожар на косе. Предположительно возгорание произошло на базе отдыха "Райский уголок".
Об этом сообщает местные СМИ.
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Пожар в Бердянске
В сообщение говорится, что на базе отдыха оккупанты обустроили госпиталь.
"Именно в этом заведении, которое до войны принадлежало председателю РВА Алексею Бакаю, оккупанты расположили госпиталь. Во время войны сложно проверить информацию", — говорится в сообщении.
Напомним, что российские оккупанты готовятся к обороне аэродрома в Бердянске Запорожской области, который находится почти в 100 километрах от линии фронта. Работы проводятся в пожарном темпе, значительная часть работ осуществлена через две недели.
Этот заброшенный аэродром россияне уже давно превратили в собственную базу для вертолетов и продолжают его использование. Об этом свидетельствуют публичные фотографии от Planet Labs.