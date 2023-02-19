Оккупированный Бердянск

Во временно оккупированном Бердянске произошел серьезный пожар на косе. Предположительно возгорание произошло на базе отдыха "Райский уголок".

Об этом сообщает местные СМИ.

Пожар в Бердянске

В сообщение говорится, что на базе отдыха оккупанты обустроили госпиталь.

"Именно в этом заведении, которое до войны принадлежало председателю РВА Алексею Бакаю, оккупанты расположили госпиталь. Во время войны сложно проверить информацию", — говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты готовятся к обороне аэродрома в Бердянске Запорожской области, который находится почти в 100 километрах от линии фронта. Работы проводятся в пожарном темпе, значительная часть работ осуществлена через две недели.

Этот заброшенный аэродром россияне уже давно превратили в собственную базу для вертолетов и продолжают его использование. Об этом свидетельствуют публичные фотографии от Planet Labs.