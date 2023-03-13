В Белгороде сработало ПВО: что известно

В Белгородской области рф снова раздавались взрывы

В россии на территории Белгородской области раздавались взрывы, местные власти сообщили о работе противовоздушной обороны. Якобы были сбито четыре ракеты.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области рф Вячеслав Гладков в своем Telegram, утром 13 марта.

Что известно о взрывах в Белгороде

"Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей. Бригада скорой помощи выехала на место. Также есть повреждения от обломков ракет в двух частных домовладениях. Глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с оперативными и аварийными службами выехал на место. Женщину с сотрясением головного мозга бригада скорой помощи доставляет в больницу. Открытой раны нет. Состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", — говорится в его сообщении.

Также видео и комментарии по взрывам в Белгороде начали появляться в местных Telegram-каналах.

Взрывы в Белгородской области

28 февраля мэр Белгорода заявил о налетах беспилотников на жилые кварталы, один из них залетел в квартиру.

22 февраля губернатор Белгорода заявил об обстреле. Снаряд попал в торговый центр. Руководство региона обвиняет в обстреле украинскую армию.

13 февраля власти российской пограничной с Украиной Белгородской области заявили об "обстреле". Было повреждено помещение школы.

В Белгородской области россияне 11 февраля заявили о новой атаке. Чиновники приграничного региона утверждают, что якобы дрон атаковал инфраструктурный объект.

4 февраля сообщалось, что в Белгородской области снова взрывы и пожар. Пожар произошел на промышленном заводе в Борисовском районе. Власти региона заявили о "террористической угрозе".

Также в конце января сообщалось, что в приграничной с Украиной российской Белгородской области прогремели взрывы. Власти региона заявили об обстреле со стороны Украины и пострадавших.

15 января в Белгородской области также было неспокойно. Местные жители сообщили о звуках взрывов в Шебекино. После этого в городе возникли перебои с электроэнергией и водоснабжением.

Напомним, в начале ноября стало известно, что российские войска начали строить укрепленные линии обороны на территории Белгородской области, намекая на возможное нападение ВСУ.