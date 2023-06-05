В Белгородской области Легион "Свобода России" уничтожил вражеские танки

Разбитый российский танк. Фото: google

В борьбе за свободу России волонтеры из группы "Легион Свобода России" заявили о недавнем удачном уничтожении нескольких единиц военной техники вражеских сил в районе Шебекино Белгородской области. Добровольцы использовали для этого летательных аппаратов и дронов.

Об этом сообщает Легион "Свобода России".

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В сообщении указывается, что действия дронов привели к уничтожению двух вражеских танков, одной боевого машины пехоты, а также одной бронированной разведывательно-дозорной машины. Все это произошло в области контрольно-пропускного пункта Шебекино.

"Мы продолжаем движение к полному разрушению текущего режима. Россия будет свободной", — сказали члены легиона.

Напомним, что во время своего освободительного рейда по Белгородской области бойцы Легиона "Свобода России" вполне могли зайти и в сам областной центр, поскольку почти не ощущали сопротивления врага. Однако столица региона устояла, потому что у повстанцев были другие задачи.