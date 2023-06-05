У Бєлгородській області Легіон "Свобода Росії" знищив ворожі танки

Розбитий російський танк. Фото: google

У боротьбі за свободу Росії волонтери з групи "Легіон Свобода Росії" заявили про нещодавнє вдале знищення кількох одиниць військової техніки ворожих сил у районі Шебекіно Бєлгородської області. Добровольці використовували для цього літальних апаратів та дронів.

Про це повідомляє Легіон "Свобода Росії".

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У повідомленні зазначається, що дії дронів призвели до знищення двох ворожих танків, однієї бойової машини піхоти, а також однієї броньованої розвідувально-дозорної машини. Все це сталося в галузі контрольно-пропускного пункту Шебекіно.

"Ми продовжуємо рух до повного руйнування поточного режиму. Росія буде вільною", — сказали члени легіону.

Нагадаємо, що під час свого визвольного рейду по Білгородській області бійці Легіону "Свобода Росії" цілком могли зайти й до самого обласного центру, оскільки майже не відчували опору ворога. Проте столиця регіону встояла, бо повстанці мали інші завдання.